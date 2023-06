Amsterdam organiseert maritieme banenmarkt

Havenexperience De Terminal in Amsterdam organiseert tijdens de Zeehavendagen een maritieme banenmarkt. Zo’n twintig bedrijven die opereren in de haven van Amsterdam zullen vacatures aanbieden en in gesprek gaan met mensen die op zoek zijn naar een baan. Ook staan er diverse stands van opleiders en uitzendbureaus.

Heel Nederland kampt met personeelstekorten, zo ook de bedrijven in de haven van Amsterdam. Momenteel staan tientallen vacatures open in de haven, het gaat dan om zowel banen op kantoor als banen op schepen en op de kades.

Op vrijdag 23 juni organiseert het Werkgeversservicepunt een banenmarkt in De Terminal. In De Terminal staan zo’n twintig werkgevers die meer vertellen over havenberoepen en hun eigen openstaande vacatures.

In de havenexperience staan een aantal vertegenwoordigers van technische, logistieke en maritieme opleidingen, zodat middelbare scholieren, zij ‑instromers en studenten zich kunnen oriënteren.

De banenmarkt is van 10.00 uur tot 16.00 uur van bij de havenexperience ‘De Terminal’ op de Capriweg 34 in Amsterdam. De banenmarkt is te bereiken met OV of met de pendelboot vanaf het Seamens Centre Amsterdam (10 minuten van station Sloterdijk).

De toegang is gratis, hier zijn tickets.

