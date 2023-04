Herman IJsseling fotografeert het liefst spektakel op zee

‘Kun je daarvan leven?’, wordt Herman IJsseling regelmatig gevraagd, ‘en ben je dan de hele dag met schepen bezig?’ IJsseling is de oprichter van Flying Focus, al bijna 40 jaar gespecialiseerd in maritieme luchtfotografie. In die tijd zijn meer dan 13.000 schepen op zee en in havens gefotografeerd in opdracht van rederijen, maar ook voor eigen rekening en risico ten behoeve van fotoboeken en kalenders. In de hangar op Texel staan drie vliegtuigen voor luchtfotografie. Met de robuuste tweemotorige Cessna 337 Skymaster wordt zelfs onder de zwaarste weersomstandigheden gevlogen om spectaculaire stormfoto’s te maken.

Herman IJsseling (58) groeide op in Castricum. Al vroeg ontwikkelde hij een fascinatie voor fotografie. Toen hij een jaar of 12 was kwam daar de belangstelling voor vliegtuigen bij. Voor luchtfotografie werden indertijd zware analoge K20 camera’s gebruikt.

Bij een eerste ‘oefening’, later in 1984, zette Herman de veerboot van Den Helder naar Texel op de plaat. Die foto werd ook door Teso gekocht mét de vraag of Herman ook de verbouwing van de Teso-terminal maandelijks vanuit de lucht wilde vastleggen. Flying Focus was geboren.

Bekende collega’s

In die jaren waren er meer bekende maritieme luchtfotografen. Onder wie Herman Conens (1939-2012) die met Aerophoto Eelde honderden, vooral in Groningen gebouwde schepen op hun proefvaart fotografeerde. Vanuit Zeeland werkte Hans van der Linden (Aerolin) en in Rotterdam had je Martin van der Vlugt (SeaSky Martin), die veel voor IHC vloog. Maar die zijn allen gestopt of overleden. Incidenteel vliegt Izak van Maldegem (SkyPictures) vanaf vliegveld Midden-Zeeland nog wel eens boven de Westerschelde. Maar dan heb je het ook wel gehad. Flying Focus is met IJsseling de enige Nederlandse fulltime maritieme luchtfotograaf.

Vliegtuig met marifoon

Het huurtoestel dat IJsseling in de beginjaren gebruikte werd aangepast met een fotoluik en een marifoon waarmee contact met de schepen mogelijk werd en de kapitein zijn schip netjes kon positioneren voor de laag langsscherende fotograaf. Verbluffende foto’s waren het resultaat en steeds meer rederijen wendden zich tot Flying Focus bij proefvaarten, speciale ladingen, offshore-installaties, windmolenparken en alles wat zich zoal op zee bevindt.

In 1999 werd het eerste eigen fotovliegtuig aangeschaft en in 2001 volgde een tweede toestel. Gevlogen werd vanaf Rotterdam en Den Helder.

Om te voldoen aan het stijgende aantal luchtfoto-opdrachten op grote afstanden en om ook tot windkracht 10 te kunnen blijven vliegen werd in 2004 een tweemotorig toestel aangeschaft. Sinds 2011 is het vliegveld op Texel de vaste uitvalsbasis.

Eigen uitgeverij

Bijzonder zijn de vele kalenders en fotoboeken die Flying Focus in eigen beheer uitgeeft. De eerste kalenders, de scheepvaart- en de visserijkalender, verschenen in 1993. Nu verschijnt elk jaar een achttal kalenders met foto’s van schepen, vuurtorens, vissersschepen of zeilschepen. Maar ook de kalenders met luchtfoto’s van de Waddenzee of Texel zijn erg in trek. Ronduit spectaculair is de jaarlijkse stormkalender met luchtfoto’s van schepen in zwaar weer.

Onlangs verscheen het 34e fotoboek met luchtfoto’s van activiteiten in de Rotterdamse havens, Europoort en de Maasvlakten. Van eerdere uitgaven valt een reeks fotoboeken op met alweer spectaculaire stormfoto’s. In voorbereiding zijn boeken over Duitse, Ierse en Engelse vuurtorens.

In de loop der jaren is wel veel veranderd. ‘Vijftien jaar geleden hadden we nog zes man in dienst’, vertelt IJsseling. ‘We draaiden nog een doka en hadden een lijstenmakerij. Tegenwoordig maak je je foto’s, werkt ze uit, digitaal, stuurt ze op en thats it. Ik heb erg moeten wennen aan het digitale tijdperk. Maar het heeft ons ook veel gebracht. Zo heb je veel meer contrastbeheersing, waardoor fraaie tegenlichtopnamen beter te doen zijn. De opdrachtgever krijgt zijn beelden nu, zeg een uur na de landing. Ik werk nu in m’n eentje en heb één collega, Marjolijn, die een dag in de week de administratie bijhoudt.’

‘Bouwbegeleiding’

Vroeger was 70% van het werk in opdracht en de rest freelance en het werk aan de kalenders. Tegenwoordig is 35% van het werk in opdracht, ook 35% freelance, zoals een recente tocht rond de Ierse vuurtorens. De rest wordt besteedt aan de uitgeverij. Dat is ook te zien in de opslagruimten waar pallets met boeken en kalenders klaarstaan voor verzending.

Daarnaast legt Flying Focus voor Tennet bijvoorbeeld regelmatig de bouwfases van windmolenparken op zee vast.

Luchtfotografie wordt tegenwoordig op zee ook veel met drones gedaan. Grotere rederijen hebben hun eigen drone-ploegen die films en foto’s maken van proefvaarten, offshore-installaties en dergelijke.

Nu mag je boven de Noordzee, de zogeheten Amsterdam North Sea Area, niet met drones vliegen, tenzij je aan heel specifieke voorwaarden kunt voldoen. De regels zijn daarbij vrijwel hetzelfde als voor het commerciële vliegverkeer.

Fotografie met drones is op zich goed te doen, vindt Herman, maar het heeft ook zijn beperkingen. ‘Er is veel verschil tussen het kijken op z’n klein kastje en als fotograaf direct met de camera rondvliegen. De wind is iets, je ziet ook het licht veranderen, je hebt overzicht, ontdekt de betere invalshoeken en dat alles levert betere foto’s op.

Rondcirkelen

‘80% van ons werk bestaat uit het fotograferen van schepen verder op zee. Via MarineTraffic weet je vooraf de positie en kun je vrij gemakkelijk inschatten waar het schip zit als je ter plekke bent. Als we het schip hebben gevonden kijk ik naar het licht, de bewolking en de zeegang. Soms ben je wel 20 minuten bezig voordat er iets gebeurt wat voor de foto interessant is. Soms vragen we de kapitein of hij de koers iets kan verleggen, zodat het schip beter op de golven of ten opzichte van de zon komt te liggen. Belangrijk is om goed te anticiperen op de zeegang, je wilt tenslotte precies op het juiste moment in positie zijn. Je let dus op een opkomende golf en geeft de piloot aanwijzing om waar nodig zijn vlucht iets aan te passen. Je moet van tevoren goed in je hoofd hebben waar je op welk moment wilt zijn. Soms zijn wel vier of vijf rondjes nodig.’

De lucht in

Terwijl we praten is piloot Kevin binnengekomen. We willen Herman tenslotte ook aan het werk zien en daarvoor moet er worden gevlogen. Herman heeft bedacht dat we de veerboot naar Den Helder op de foto gaan zetten. Het is, zoals vliegers zeggen, sportief weer, windkracht 7, maar dat zal geen probleem opleveren. De mannen zijn meer gewend.

De vlucht wordt voorbereid, overlevingspakken aangetrokken, camera’s klaargemaakt en het vliegtuig, een Cessna 172, naar buiten getrokken. Herman zit standaard achterin waar hij de speciale ramen kan verwijderen en op die manier zowel links als rechts uit het raam kan fotograferen.

Mooie luchtfoto’s maken is vooral een kwestie van goede communicatie tussen vlieger en fotograaf en wat dat betreft blijken Herman en Kevin perfect op elkaar ingespeeld. Kleine aanwijzingen zijn voldoende om het vliegtuig in de juiste positie te krijgen ten opzicht van de veerboot, de wind en het licht. Voor de zekerheid wordt nog een rondje gevlogen om misschien een nog betere foto te maken.

Zware omstandigheden

Terug op kantoor halen Herman en Kevin nog smakelijke anekdotes op, zoals de keer dat ze bij de Ierse zuidkust zaten in de nadering naar Cork. Een ander verkeersvliegtuig, in de daling naar het vliegveld, kreeg van de verkeersleiding de wind door, ruim 30 knopen met uitschieters tot 41, waarop het toestel uitweek. Flying Focus zette even later hun kleine maar stevige Cessna probleemloos neer.

Duidelijk is dat de mannen genieten van hun vak, van het maken van mooie tochten en fraaie foto’s, het liefst onder zware omstandigheden. Maar altijd vellig en verantwoord. Alleen als je hoge kwaliteit blijft leveren, kun je ervan leven, besluit Herman.

