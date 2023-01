Schepen die vastlagen bij Sluis Bosscherveld zijn geschut én getrakteerd op vlaai

RIJKSWATERSTAA(R)T

Alle negen schepen die sinds dinsdagmiddag vast kwamen te liggen bij Sluis Bosscherveld in Maastricht zijn geschut. Het laatste schip was vrijdagochtend aan de beurt. Schipper Dies Moree van het tachtig meter lange vrachtschip Esto Fidelis prijst zichzelf gelukkig met de relatief korte wachttijd, en de Limburgse vlaai die hem door Rijkswaterstaat is aangeboden.