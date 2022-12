Kapitein van aan de grond gelopen sleephopperzuiger voorwaardelijk geschorst

De kapitein onder wiens leiding de sleephopperzuiger Schotsman in 2021 aan de grond liep, is door het Tuchtcollege voor de Scheepvaart voor drie weken voorwaardelijk geschorst. Als hij binnen zijn proeftijd van twee jaar weer in de fout gaat, raakt hij zijn vaarbevoegdheid alsnog voor drie weken kwijt.

De Schotsman, een 90 meter lang schip uit 1983 dat eigendom is van Zeeland II BV, liep in februari 2021 aan de grond op de Westerschelde. Om precies te zijn: iets ten noorden van Breskens. Doordat er deels werd gelost in een binnenvaartschip nam de diepgang van de sleephopperzuiger af en kon deze een uurtje na het vastlopen weer vrijkomen.

De inspecteur van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verwijt de kapitein onder meer dat hij de gronding niet snel genoeg heeft gemeld bij de relevante autoriteiten (diezelfde ILT en het klassebureau) en zelfs niet bij de eigen reder. Verder zou hij een route hebben uitgestippeld door een gebied waarvan niet duidelijk was of de Schotsman daar met zijn diepgang wel terechtkon en zou de kapitein onder meer een niet officieel goedgekeurd navigatiemiddel hebben gebruikt.

Zaak te licht voor sancties

Volgens de kapitein had het incident weinig om het lijf. Hij voer weliswaar door een gebied waarvan niet duidelijk was of de waterdiepte meer was dan de actuele diepgang van de Schotsman, maar de exacte diepte ter plaatse zou niet uit harde data op te maken zijn. Hij vond het daarom verantwoord om op zijn eigen jarenlange ervaring te vertrouwen. Uiteindelijk is er een fout gemaakt maar de kapitein vindt de gevolgen daarvan te gering om er tuchtrecht en sancties op los te laten. Dat hij niet meteen alles doorgaf aan de instanties en de reder, had er onder meer mee te maken dat er geen schade aan het schip was en dat langer stilliggen op dat moment volgens de kapitein geen zin had.

Wel of geen goed zeemanschap

Het Tuchtcollege vindt twee bezwaren ongegrond. De reder heeft het klassebureau gemeld dat de gronding heeft plaatsgevonden met lage snelheid. Dit kan de kapitein niet worden verweten. Evenmin is hij onzeemanschappelijk geweest in het gebruik van de genoemde kaartplotter.

Maar het getuigt volgens het college dan weer niet van goed zeemanschap dat hij met de Schotsman een vaargebied gebruikte waarvan de diepgang niet geheel duidelijk was. Ook was in het reisplan geen diepgang en Under Keel Clearance opgenomen. En het Tuchtcollege neemt de kapitein ook kwalijk dat de gronding niet direct is gemeld aan ILT en klassebureau, terwijl een medewerker van Rijkswaterstaat daar nog op had aangedrongen.

Al met al vindt het Tuchtcollege voor de Scheepvaart het wel nodig om een sanctie op te leggen, maar de zaak is ook weer niet zwaar genoeg om de kapitein daadwerkelijk een tijdje niet te laten varen. Daarom is de schorsing van de vaarbevoegdheid voor drie weken volledig voorwaardelijk.

