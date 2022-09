In beslag genomen Russisch superjacht geveild voor ruim 39 miljoen euro

Sancties

Het superjacht Axioma, dat voorheen eigendom was van de gesanctioneerde Russische zakenman Dmitrij Pumpianski, is geveild voor een bedrag van ruim 39 miljoen euro, heeft een rechtbank in Gibraltar dinsdagavond gemeld. Voor verschillende toevoegingen aan het jacht, zoals benodigdheden voor de opslag van wijn en andere alcohol aan boord, is bovendien nog een aanvullend bedrag van ruim een half miljoen euro geboden.