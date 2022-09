Verdacht superjacht Dilbar verdwijnt plots van Duitse werf

Oekraïne-oorlog

Het in Duitsland in beslag genomen superjacht Dilbar is woensdag 21 september van Hamburg naar Bremen gesleept. Een dag later, donderdag 22 september, is het aangekomen op de beoogde bestemming. De Duitse autoriteiten grepen in vanwege sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne.