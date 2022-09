Na acht jaar mogelijk oplossing voor financiering Kornwerderzand

Nieuwe sluis

De provincie Friesland overweegt een fonds in te stellen voor de financiering van de nieuwe sluis Kornwerderzand in de Afsluitdijk. Het bedrijfsleven moet 26,5 miljoen euro bijdragen, maar om voortgang te maken is de provincie bereid dat bedrag voor te schieten. Dat zou betekenen dat kan worden begonnen met de werkzaamheden.