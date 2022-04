Vijf Russische superjachten in aanbouw in Nederland

Er zijn in Nederland vijf superjachten in aanbouw voor Russische klanten. Dat is te lezen in een overzicht van de Nederlandse sancties tegen Rusland van minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Eén superjacht wordt onder toezicht gehouden.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de jachten in beeld, maar ziet geen aanleiding om beslag te leggen op de in aanbouw zijnde schepen. ‘Momenteel is geen sprake van levering, overdracht of export en dus ook niet van een op handen zijnde overtreding vanwege het exportverbod op luxe goederen. Dus is er geen grond of aanleiding voor beslag’, schrijft Hoekstra aan de Tweede Kamer.

Niet op sanctielijst

Twee scheepswerven hebben jachten in aanbouw voor Russische klanten die niet op de sanctielijst staan. Een derde werf heeft in 2021 een superjacht geleverd aan een Rus en zou nu onderhoud uitvoeren aan dit schip. Het superjacht dat onder toezicht wordt gehouden, mag geen proefvaarten uitvoeren.

Het ministerie heeft de 15 superjachtbouwers in Nederland geïnformeerd over de beperkingen. Zes werven zijn bezocht door toezichthouders, bij de andere gebeurt dat op korte termijn.

Geen haventoegang

Schepen in eigendom van gesanctioneerde personen of entiteiten mogen ook geen gebruik maken van havendiensten, zoals beloodsing, hulp bij het aanmeren door roeiers en sleepdiensten of bunkering. Havenautoriteiten die op de hoogte worden gebracht van de komst van schepen in eigendom van Russen op de sanctielijst, zullen de scheepsagent en de kapitein van het schip informeren dat hij de haven niet kan aandoen. Als de kapitein hieraan geen gehoor geeft, wordt handhavend opgetreden.

Er bevinden zich geen jachten van Russen op de sanctielijst in Nederlandse havens of in de havens van de Caraïbische eilanden. De douane zal dit de komende tijd monitoren. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zal het toezicht intensiveren, door bijvoorbeeld extra inspecties aan boord van schepen. De inspectie kijkt of er namen of goederen aan boord zijn die op de sanctielijst staan.

In de meest recente Studio Schuttevaer sprak Roel de Graaf (NMT) over de superjachtbouw en de Oekraïne-oorlog.

