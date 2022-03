Massaontslag bij P&O Ferries: 800 mensen op straat

Ontslag via Zoom

De Britse veerbootmaatschappij P&O Ferries ontslaat met onmiddellijke ingang 800 medewerkers. 2200 andere personeelsleden kunnen wel in dienst blijven, mits er een oplossing wordt gevonden. P&O zegt de 800 zeevarenden extra te compenseren omdat er geen opzegtermijn in acht is genomen.