Haast en onkunde leiden tot dodelijke val matroos Zealand Rotterdam

Incident

‘Zorg er in alle gevallen voor dat er een gemeenschappelijke spreektaal is waarmee alle bemanningsleden met elkaar kunnen communiceren.’ Dat is een van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid na bestudering van een ernstig ongeval, waarbij in 2019 een matroos om het leven kwam aan boord van de Nederlandse bulkcarrier Zealand Rotterdam in Mumbai.