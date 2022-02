117 meter lang superjacht Oceanco passeert De Hef Facebook

Twitter

Alblasserdam 10 februari 2022, 15:00

Het 117 meter lange superjacht van Oceanco, Project Y719, is bezig met proefvaarten op de Noordzee. Het superjacht zal straks korte tijd het grootste Nederlandse superjacht te wereld zijn.

1 / 1 Project Y719 gaat met het grootste gemak onder De Hef door. (Beeld uit video Dutch Yachting) Project Y719 gaat met het grootste gemak onder De Hef door. (Beeld uit video Dutch Yachting)

Om van de werf van Oceanco in Alblasserdam op de Noordzee te komen moest het jacht Rotterdam passeren. In tegenstelling tot het superjacht voor Bezos, Y721, paste dit superjacht met gemak onder De Hef door.

Op onderstaande video van Dutch Yachting is te zien hoe het schip de verschillende Rotterdamse bruggen passeert. En vervolgens op de Noordzee vaart.

Jubilee

Over het nieuwe superjacht is nog vrij weinig bekend. Boat International meldt dat het superjacht Infinity gaat heten. Op de site van Oceanco wordt de projectnaam nog gehanteerd: Y719. Een eerder superjacht van de Alblasserdamse jachtbouwer kreeg ook de naam Infinity. Dat is het 89 meter lange jacht Project Y710.

Y719 meet volgens hetzelfde Boat International 4980 GTĀ en heeft aan boord accommodatie voor 24 gasten. Het zal met 117 meter straks groter zijn dan het huidige grootste Nederlandse superjacht Jubilee. Dat is 110 meter lang en eveneens gebouwd bij Oceanco.

Jeff Bezos

Infinity zal overigens niet lang het grootste superjacht van Nederland zijn. Dit jaar wordt ook Y721 in de vaart genomen, beter bekend als het superjacht van Jeff Bezos. Dit zeilschip is 127 meter lang en krijgt drie masten, die zorgen voor de problemen met De Hef.

(Jelmer Bastiaans)