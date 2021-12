Column EOC: Schadelast tankers daalt, premie gelijk Facebook

Goed nieuws! Zo op het einde van het bewogen jaar 2021, zien wij bij EOC dat de schadelast bij tankers daalt. En betekent dat we de premies voor de tankvaart volgend jaar gelijk blijven. Best bijzonder als je bedenkt dat de prijzen van staal en arbeid bijvoorbeeld wel best fors zijn gestegen.