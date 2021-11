Boogbrug Vianen wordt in stukken gesneden Facebook

De onlangs verwijderde oude boogbrug bij Vianen wordt momenteel in stukken gesneden. Dat is circa 17 dagen werk, waarna de constructie klein genoeg is om de Jan Blankenbrug te passeren.

1 / 1 Het in stukken snijden duurt 17 dagen. (Foto Rijkswaterstaat) Het in stukken snijden duurt 17 dagen. (Foto Rijkswaterstaat)

(Jelmer Bastiaans)