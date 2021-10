Russen verjagen piraten van containerschip in Golf van Guinee Facebook

Schepen en een helikopter van de Russische marine hebben maandag in de Golf van Guinee piraten verjaagd die aan boord waren gegaan van het containerschip MSC Lucia (1893 teu). Het incident had plaats op 150 mijl ten noord-noordwesten van het eiland Sao Tome. De MSC Lucia was onderweg van Lome in Togo naar Douala in Kameroen.

1 / 1 Een piratenboot vlucht weg van de MSC Lucia. (Foto Russische Marine) Een piratenboot vlucht weg van de MSC Lucia. (Foto Russische Marine)

(Willem de Niet)