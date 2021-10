Rotterdam VII ontvangt eerste passagiers na sleutelceremonie Facebook

Rotterdam 15 oktober 2021, 15:55

De Rotterdam VII is begonnen aan zijn eerste vaart met passagiers. Vanaf woensdag vaart het schip van Amsterdam naar Fort Lauderdale, Florida. In het voorjaar is de officiële naamgeving van het schip en wordt prinses Margriet als peetmoeder benoemd, maakte Holland America Line bekend op vrijdag 15 oktober.

1 / 1 Vrijdag 15 oktober ligt het nieuwe vlaggenschip Rotterdam bij de Erasmusbrug. (Foto Jelmer Bastiaans) Vrijdag 15 oktober ligt het nieuwe vlaggenschip Rotterdam bij de Erasmusbrug. (Foto Jelmer Bastiaans)

Het schip lag vrijdag bij de Rotterdamse Cruise Terminal, wachtend op zijn passagiers, waaronder een groot aantal partners van het cruisebedrijf. Zij varen dit weekend naar de Nederlandse hoofdstad, maar de pers mocht een kijkje nemen voordat het aan zijn transatlantische reis begon.

(Robin van den Bovenkamp)