Aan de Reis: Groot aanbod FAME-transporten

Schippers melden dat er meer dan genoeg werk is op de binnenwateren. Ook krijgen de meeste schippers de tarieven die ze vragen. In de tankvaart leiden de sterk toenemende transporten van de biobrandstof FAME voor chaotische situaties en krapte aan scheepsruimte.

1 / 1 In het ARA-gebied wordt een grote hoeveelheid FAME vervoerd. (Foto Alf van Beem/Wikimedia Commons) In het ARA-gebied wordt een grote hoeveelheid FAME vervoerd. (Foto Alf van Beem/Wikimedia Commons)

Big bags gingen van Rotterdam naar Péruwelz voor 8 euro per ton. Van Rotterdam naar Ravenstein werd maïs vervoerd voor 5,25 euro per ton. Klinker werd van Rotterdam naar Hamm gevaren voor 8 euro per ton. Van Amsterdam naar Heilbronn werden kolen gevaren voor 11 euro per ton. Raps ging van Vlissingen naar Neuss voor 7,10 euro per ton.

(Robin van den Bovenkamp)