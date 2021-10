Van Seeters brengt tweede flyshooter in de vaart Facebook

STELLENDAM 05 oktober 2021, 20:00

Nieuwbouw voor de visserij volop in Nederland. Geen boomkorkotters zoals in België, maar flyshooters. De nieuwste Nederlandse flyshooter is de SL-26 Anne-Marie. Machinefabriek Padmos uit Stellendam bouwde haar voor Johan van Seeters. Het schip kreeg de naam van de echtgenote van Van Seeters en zus van werfdirecteur Leon Padmos.

1 / 1 De drie schepen van Van Seeters op een rij. (Foto Bram Pronk) De drie schepen van Van Seeters op een rij. (Foto Bram Pronk)

Van Seeters nam met de SL-26 de tweede flyshooter in gebruik. De SL-26 is met afmetingen 24,98 x 8,50 x 4,00 kleiner dan de SL-27 Johannes. Deze 35,79 meter lange flyshooter werd in 1987 gebouwd als boomkorkotter GO-23 Cornelis Jannetje voor visserijbedrijf De Vogel. In 2003 verkocht De Vogel de kotter aan Tanis en werd ze GO-7 Jacob. In 2007 kwam het schip in handen van Machinefabriek Padmos, die het liet inschrijven als GO-71. Dit was een papieren inschrijving. In hetzelfde jaar onderging de GO-7/GO-71 op de vestiging van Padmos in Bruinisse een ware metamorfose. De boomkorkotter werd in opdracht van Van Seeters omgebouwd voor de flyshootvisserij en kwam in 2008 in de vaart.

(Bram Pronk)