Schuttevaer Premium Kabinet: ‘Beprijzing moet passen binnen de Akte van Mannheim’ Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 07 september 2021, 07:00

Het beprijzen van de binnenvaart om de sector te kunnen vergroenen moet wat betreft Nederland passen binnen de Akte van Mannheim. Het kabinet laat dit in een brief weten als reactie op de Europese plannen. Het pleit voor óf een aanpassing van de Akte óf een gangbaardere regeling vanuit Europa. De Europese plannen zijn te vinden in het Naiades-actieplan voor 2021-2027.