[UPDATE] Kind overleden na explosie jacht op Drentsche Diep

GRONINGEN 05 augustus 2021, 17:09

Een van de kinderen die betrokken was bij de jachtexplosie op woensdag 4 augustus is overleden, bevestigt de gemeente Midden-Groningen. Het incident gebeurde bij het Drentsche Diep, in de haven Meerwijck in het Groningse Kropswolde.