Grote donatie van ‘stille sponsor’ voor Noordborg

Een nog anonieme weldoener heeft 15.000 euro toegezegd voor de aankoop van de historische houtcoaster Noordborg. Daar bovenop wil hij alle donaties die via crowdfunding binnenkomen met 5% verhogen.

1 / 1 Er is al bijna 34.000 euro binnengekomen voor de redding van de Noordborg. (Foto Patrick Naaraat) Er is al bijna 34.000 euro binnengekomen voor de redding van de Noordborg. (Foto Patrick Naaraat)

Fondsenwerver Dirk Jan Habig en voorzitter Koert Landman van de stichting MS Noordborg hebben onlangs gesproken met de (Zeeuwse) man die goede herinneringen heeft aan een zusterschip van de Noordborg. Habig: ‘Landman en hij raakten direct uitgebreid aan de praat en wisselden ervaringen uit hoe ze ooit in een kooi lagen boven de schroefas. Bepaald niet de stilste plek aan boord.’

De stichting is uiteraard blij met de toezegging van het forse bedrag dat het gat tussen de donaties en de vraagprijs van 90.000 euro, een aardig stuk verkleint. ‘En nu hopen we maar dat dit voor anderen een aanleiding is om ons verder op weg te helpen. We zijn er nog niet, maar het geeft de burger moed.’

Op de website van de stichting is te zien dat er zo af en toe nog een donatie wordt gedaan, in juli een van 50 en een van 100 euro. Samen met de forse toezegging uit Zeeland is nu bijna 34.000 euro binnen.

Museum

De Noordborg werd in 1962 bij Amels in Makkum gebouwd in opdracht van Wagenborg. Het schip is in oorspronkelijke staat gebleven, ook de Brons hoofdmotor staat er nog in. Dat laatste is een belangrijke reden om te trachten de Noordborg naar Groningen te halen en er het Brons Museum in te huisvesten.

(Willem de Niet)