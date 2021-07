Schuttevaer Premium Port of Zwolle kiest Parkline Aqua voor inning havengeld Facebook

Twitter

Email ZWOLLE 06 juli 2021, 17:30

Port of Zwolle gaat de inning van havengeld digitaliseren. Vanaf 1 september kunnen schippers zich melden en afrekenen via Parkline Aqua. Dat kan zowel via een smartphone-app als via de website van de software-ontwikkelaar. ‘De wereld digitaliseert en Port of Zwolle blijft daar niet bij achter’, zegt havendirecteur Jeroen van den Ende.