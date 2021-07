Schuttevaer Premium Zorgen over sloop in Turkije van vliegdekschip met 900 ton astbest Facebook

Twitter

Email BRUSSEL 05 juli 2021, 17:30

Een aantal internationale milieuorganisaties maakt zich grote zorgen over de aanstaande sloop van het Braziliaanse vliegdekschip São Paulo. Nadat het schip in 2017 uit de vaart was genomen, is het recent verkocht aan twee Turkse bedrijven die het op een sloopwerf in Turkije willen ontmantelen.