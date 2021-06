Schuttevaer Premium ‘Wasserschutzpolizei is onnodig streng’ Facebook

WERKENDAM 30 juni 2021, 12:00

Onnodig veelvuldige en strenge politiecontroles in Duitsland gaan ten koste van het werkplezier aan boord van de Vuelta van Henk (30) en Corinda (25) Kieboom-Van Weelden. ‘Het gaat vaak om kleine dingen. Zo konden ze laatst de cijfertjes van de ijk niet meer zo goed lezen. Alle grote veiligheidszaken hebben we gewoon op orde en dan vallen ze over zoiets kleins.’