Internationale afspraken moeten piraterij Golf van Guinee halt toeroepen

Golf van Guinee 16 juni 2021, 15:00

Niet beveiliging aan boord, maar internationale afspraken moeten er voor gaan zorgen dat de piraterij in Golf van Guinee een halt toegeroepen wordt. Dat is de boodschap van demissionair ministers Ferd Grapperhaus en Ank Bijleveld van respectievelijk Justitie en Veiligheid en Defensie in hun antwoord op Kamervragen over de Wet ter Bescherming Koopvaardij. Nederland is onderdeel van meerdere internationale verbanden en werkgroepen die de piraterij in de Golf van Guinee willen tegen gaan.