LNG-catamarans van Rederij Doeksen gaan over op bio-LNG

De LNG-catamarans van Rederij Doeksen, de Willem Barentsz en de Willem de Vlamingh, gaan in de toekomst op bio-LNG varen. Nu is de CO2-reductie van de schepen 10 tot 20%, maar met bio-LNG kan dit oplopen tot 85%. De catamarans vervoeren 700 passagiers en 61 auto’s per overtocht tussen Harlingen, Vlieland en Terschelling.