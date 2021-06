[VIDEO] Berging van de Renske door Multraship en Hebo-maritiem Facebook

Multraship heeft met hulp van kranen van Hebo-maritiem de Renske geborgen. Het schip zorgde voor een stremming van de Ringvaart voor enkele dagen. Het schip was geplooid en er konden geen grote schepen meer langs. Van de bergingsoperatie die eindigde op 7 juni zijn nu uitgebreide beelden.

1 / 1 Hebolift 7 is bezig met de berging van de Renske. (Foto Adri van de Wege) Hebolift 7 is bezig met de berging van de Renske. (Foto Adri van de Wege)

De Hebolift 7 was in de buurt, Vlissingen, en daarom charterde Multraship de kraan van Hebo. De Renske moest namelijk snel worden weggehaald, want er lagen op het hoogtepunt rond de zestig schepen te wachten. Uiteindelijk bleek dat naast de Hebolift 7 ook de Hebo 4 nodig was.

(Bron LinkedIn Hebo-maritiem)

Op maandag werd het schip geborgen en daarmee was de vaarweg weer vrij. Dit na een stremming van de Ringvaart vanaf donderdagavond.

