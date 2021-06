Geplooid binnenvaartschip stremt Ringvaart bij Gent Facebook

Twitter

Email Gent 03 juni 2021, 17:42

Het binnenvaartschip Renske donderdag 3 juni midden in de Ringvaart van Gent geplooid en gezonken. Het 21,6 kilometer lange kanaal is volledig gestremd. Het is onduidelijk hoelang dat gaat duren.

1 / 1 De Renske is er slecht aan toe op de Ringvaart (Foto Facebook) De Renske is er slecht aan toe op de Ringvaart (Foto Facebook)

De bijna 80-meter lange Renske was onderweg van Gent naar Maasbracht. Het schip is midscheeps geplooid en volgens omliggende schepen ligt het middenschip op de bodem. De machinekamers voor en achter lijken nog droog.

Als gevolg van het hiervan is de gehele Ringvaart gestremd. Omdat niemand langs het schip kan, is ook sluis Evergem gestremd. De sluiswachter zegt desgevraagd geen idee te hebben hoelang de stremming gaat duren.

Niet te redden

Een schipper die in de buurt ligt, vermoed de Renske verkeerd is beladen, waardoor er teveel spanning op het casco is gekomen. Een andere ooggetuige zegt te verwachten dat het schip onherstelbaar beschadigd is en niet te redden valt.

Op Marine Traffic is te zien hoe er een aantal schepen rondom de Renske bezig zijn.

Lees ook:

[UPDATE] Reddingsoperatie X-Press Pearl afgebroken, schip deels gezonken

[UPDATE] Rehoboth zinkt in storm op IJsselmeer (Jelmer Bastiaans)