Aan de Reis: Olieprijzen blijven wereldwijd stijgen

Er is vooral drukte op de Duitse en Belgische vaarwegen. Er is genoeg vraag naar scheepsruimte. Schippers moeten wel reizen afslaan, omdat er te lage prijzen worden geboden. Van Sedelsberg naar Venlo ging turf voor 6,80 euro per ton.