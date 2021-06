Stremming Ringvaart Gent duurt nog tot zondag Facebook

De stremming van de Ringvaart bij Gent duurt in elk geval nog tot zondagochtend 6 juni. Dat heeft de Vlaamse Waterweg laten weten. Die tijd is nodig om de geplooide Renske te bergen en de vaarweg ten noorden van Sluis Evergem weer vrij te maken.

1 / 1 De Renske met de machinekamers nog droog (Foto Facebook) De Renske met de machinekamers nog droog (Foto Facebook)

Scheepvaart wordt verzocht weg te blijven van de Ringvaart. Er is geen gelegenheid meer om af te meren. Het 21,6 kilometer lange kanaal is een belangrijke vaarweg in de Seine-Scheldeverbinding. Op Marinetraffic is te zien dat er veel schepen aan beide kanten van het kanaal wachten.

Gent naar Maasbracht

De bijna 80-meter lange Renske was 3 juni onderweg van Gent naar Maasbracht toen het plotseling mis ging. Het schip is midscheeps geplooid en volgens omliggende schepen ligt het middenschip op de bodem. De machinekamers voor en achter lijken droog te zijn gebleven.

Een schipper die in de buurt ligt, vermoedt de Renske verkeerd is beladen, waardoor er teveel spanning op het casco is gekomen. Een andere ooggetuige zegt te verwachten dat het schip onherstelbaar beschadigd is en niet te redden valt.

Nog dezelfde dag arriveerde het kraanschip Damian ter plaatse om de lading uit de Renske over te nemen.

