Binnenvaarttanker verwoest gesloten Gerrit Krolburg Groningen

Een binnnenvaarttanker is tegen de gesloten Gerrit Krolbrug in Groningen gevaren. De brug raakte daarbij ernstig beschadigd. Door de aanvaring hangt de brug scheef in het draaischarnier. Ook is het stoplicht van de brug afgebroken. Rijkswaterstaat is bezig om de schade aan de brug te inventariseren. Het kanaal is ter plaatse voor onbepaalde tijd gestremd.

1 / 1 Binnenvaarttanker Bodensee vaart tegen gesloten Gerrit Krolburg Groningen. Foto ProNews Binnenvaarttanker Bodensee vaart tegen gesloten Gerrit Krolburg Groningen. Foto ProNews

De aanvaring tussen de tanker Bodensee en de brug gebeurde kort na middernacht. Daarbij werd het beweegbare deel van de Gerrit Krolbrug volledig van zijn plek gevaren. De brugklep is uit zijn scharnieren gescheurd en hangt scheef boven het water. De brug is ook voor het wegverkeer gesloten. Dat geldt eveneens voor de twee voet/fietsbruggen aan weerszijden van de brug, die een vaste overspanning hebben.

Van Starkenborghkanaal

Over de oorzaak zijn geen feiten bekend, maar het is aannemelijk dat de roerganger van het binnenvaartschip de situatie verkeerd heeft ingeschat. De twee voet/fietsbruggen hebben namelijk een vaste overspanning, waar het schip onderdoor past. Daar tussenin ligt echter de lage beweegbare brug.

Volgens de politie blijft de brug over het Van Starkenborghkanaal voorlopig dicht. Dat geldt ook voor de fietsbruggen. De veiligheid van de bruggen kan nu niet worden gegarandeerd.

Het schip voer vanuit westelijke richting over het Van Starkenborghkanaal toen het de brug raakte. Na de aanvaring is De Bodensee vlakbij de brug aangemeerd.

Coördinator Henk Middendorp van Rijkswaterstaat concludeerde op Radio 1 dat het schip tegen de gesloten brug is gevaren. ‘De brug stond in gesloten stand en daar is het schip tegenaan gevaren.’ Hoe dat kon gebeuren is volgens Middendorp nog niet duidelijk. ‘Onze mobiel verkeersleiders zijn daarover in gesprek met de schipper. De brug is zeer zwaar beschadigd.’

Volgens Vesselfinder is Bodensee een tanker die onder Duitse vlag vaart. De tanker lijkt nauwelijks beschadigd.