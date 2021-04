Wärtsilä wil CO2 uit rookgassen halen

Schuttevaer Premium Wärtsilä wil CO2 uit rookgassen halen Facebook

Email HELSINKI 10 april 2021, 12:00

De Finse motoren- en machinebouwer Wärtsilä werkt aan een installatie waarmee op schepen CO2 (carbon) uit uitlaatgassen kan worden gehaald en opgeslagen. Het proces wordt gekoppeld aan de uitlaatgaswasinstallatie ofwel scrubber, waarmee de uitlaatgassen worden ontdaan van zwavel en fijnstof. In eerste instantie wordt de Carbon Collection and Storage (CCS) installatie als ‘stand alone’ gebouwd. Pas later wordt bekeken of en hoe de scrubber en de CCS in elkaar kunnen worden geïntegreerd.