Tanker Beringzee vaart onder steiger bij Shell Moerdijk

ROTTERDAM 26 maart 2021, 13:00

De dubbelwandige tanker Beringzee is vrijdag even voor vijf uur in de ochtend onder een steiger gevaren bij Shell Moerdijk. De tanker had diesel in, maar raakte niet lek. Ook vielen er geen gewonden.