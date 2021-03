Schuttevaer Premium Begeleidingsdienst VTS voor scheepvaart in Antwerpen gestart Facebook

01 maart 2021

De haven van Antwerpen is gestart op 1 maart met de nieuwe scheepvaartbegeleidingsdienst, genaamd Vessel Traffic Services (VTS). Een team van 33 mensen staat in voor het actief monitoren en begeleiden van het scheepsverkeer in de dokken. Doel is de efficiëntie van het scheepsvaartverkeer en de maritieme infrastructuur te verhogen.