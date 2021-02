Schuttevaer Premium Tanker lek bij Scharnebeck Facebook

SCHARNEBECK 22 februari 2021, 20:00

De 80 meter lange voedingsmiddelentanker Trikora van Interstream Barging is vrijdagavond 19 februari lekgestoten in het pakijs bij de scheepslift in het Elbe-Seitenkanaal bij Scharnebeck.