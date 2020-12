Schuttevaer Premium [VIDEO] Paul Melles zwaait af als directeur van Rederij Doeksen Facebook

Twitter

Email HARLINGEN 24 december 2020, 10:25

Paul Melles is vanaf 2021 geen directeur meer van Rederij Doeksen in Harlingen. Hij wordt opgevolgd door Dirk Spoor, die al bij de rederij werkzaam is als hoofd hospitality en HR.

1 / 1 Melles hoopt dat hij nog een echte afscheidsborrel kan organiseren. (Foto Doeksen) Melles hoopt dat hij nog een echte afscheidsborrel kan organiseren. (Foto Doeksen)