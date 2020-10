Tanker Icaro onderweg naar olie lekkende FSO Nabarima Facebook

De Venezolaanse staatsoliemaatschappij PDVSA wil zo snel mogelijk de ruwe olie uit de lekkende FSO Nabarima pompen. De tanker aframax Icaro is hiervoor onderweg naar het schip in de Golf van Paria. De Nabarima is geladen met circa 1,3 miljoen vaten ruwe olie.

1 / 1 De FSO Nabarima dreigde te kapseizen in de Golf van Paria. (Foto FFOS) De FSO Nabarima dreigde te kapseizen in de Golf van Paria. (Foto FFOS)

Afgelopen weekend deelde de milieugroepering Fishermen and Friends of the Seas (FFOS) beelden waarin te zien was dat de mammoettanker zware slagzij maakte. De activisten waarschuwden dat het schip dreigde te kapseizen en miljoenen liters olie in zee zouden stromen. Later meldde persbureau Reuters dat een reparatieploeg aan het werk was op de tanker. Er zou sprake zijn van lekkende buitenwaterafsluiters.

Deze week meldt de actiegroep inderdaad beelden te hebben ontvangen waarop te zien is dat de slagzij is gecorrigeerd. Het schip zou nu weer rechtop drijven. De tanker van PDVSA, de aframax Icaro, is onderweg naar de Golf van Paria. Dit schip zou in elk geval een deel van de lading gaan overnemen.

Het Corocoro olieveld behoort tot PetroSucre, een door PDVSA geëxploiteerde joint venture met het Italiaanse Eni, dat een aandeel van 26 procent heeft. Complicerende factor zijn de Amerikaanse sancties richting Venezuela.

Eni zegt in een verklaring dat het pas de olie kan overladen na formele toestemming van de Amerikaanse regering omdat de Icaro een van de verschillende tankers die onderworpen zijn aan Amerikaanse sancties tegen Venezuela. ENI wil de verzekering dat de actie geen consequenties heeft voor andere delen van het olieconcern. (Robin van den Bovenkamp)