[VIDEO] FSO Nabarima dreigt te kapseizen voor Venezolaanse kust 

Email CARACAS 19 oktober 2020, 11:32

De FSO Nabarima dreigt voor de kust van Venezuela te zinken met circa 1,3 miljoen vaten olie aan boord. Dat meldt de actiegroep Fishermen and Friends of the Seas.

1 / 1 De FSO Nabarima maakt slagzij voor de kust van Venezuela. (Foto Fishermen and Friends of the Sea) De FSO Nabarima maakt slagzij voor de kust van Venezuela. (Foto Fishermen and Friends of the Sea)