Vervoerders mogelijk massaal in quarantaine, BDB in opstand

DUISBURG 19 oktober 2020, 15:00

De Duitse Bondsregering heeft in modelverordening voor nieuwe coronaregels bepaald dat goederenvervoerders die langer dan 72 uur in een risicogebied zijn geweest, 14 dagen in quarantaine moeten.

1 / 1 Ook de containervaart op de Rijn komt tot stilstand als bemanningen na een verblijf van 72 uur in het buitenland in quarantaine moeten, zegt het BDB. (Foto BDB) Ook de containervaart op de Rijn komt tot stilstand als bemanningen na een verblijf van 72 uur in het buitenland in quarantaine moeten, zegt het BDB. (Foto BDB)