Boats Group neemt Botentekoop.nl en Boten.nl over

Boats Group, het bedrijf achter achter de grootste online marktplaatsen voor boten en jachten ter wereld heeft Botentekoop.nl, Boten.nl en Botenbank.nl overgenomen.

De drie websites waren in handen van Arimpex Media Solutions. Boats Group wil door de overname de aanwezigheid in Europa vergroten. ‘Nederland vertegenwoordigt een belangrijke markt in de wereldwijde pleziervaart.’ aldus Sam Fulton, CEO van Boats Group.

De marktplaatsen van Boats Group verbinden naar eigen zeggen al het grootste publiek van botenkopers met verkopers en fabrikanten. Via Boats Group hebben bedrijven nu de mogelijkheid wereldwijd hun boten te verkopen.

Over Boats Group

Boats Group bezit en exploiteert de grootste online marktplaatsen voor boten over de hele wereld ((Boat Trader, YachtWorld, boats.com, Cosas De Barcos, iNautia en Annonces du Bateau).Daarnaast is het ook een marketingbedrijf voor maritieme bedrijven en via het dochtertbedrijf YachtCloser worden verkopers en kopers van jachten juridisch en contractueel geholpen.

Het hoofdkantoor van Boats Group is gevestigd in Miami, Florida. Boats Group is eigendom van Apax Partners. Deze durfkapitalist kocht in 2004 uitgever PCM. (René Quist)