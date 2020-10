Zo bouwt Amels Damen in Vlissingen een superjacht Facebook

Vlissingen 03 oktober 2020, 12:28

Roos Damen is niet alleen de dochter van scheepsbouwer Kommer Damen, ze is ook vooral de managing director van jachtenbouwer Amels Damen in Vlissingen. In deze video vertelt zij over Amels, haar drijfveren, superjachten en bouwen zonder klanten en Vlissingen.

Voor wie geen tijd heeft om het hele filmpje te bekijken, hebben we de hoogtepunten eruit geknipt.

(Rene Quist)