Rolsloffen en sumwing populair bij zuiderburen

Email BRUSSEL 26 september 2020, 09:00

De Belgische kottervloot is afhankelijk van tong en schol, net als de Nederlandse vloot. Maar de Belgen gebruiken andere onderdelen in hun vistuigen dan de Nederlanders. In België zijn rolsloffen en sumwings populair. Die keuze wordt bepaald door de bodemstructuur waar de vistuigen overheen moeten gaan.