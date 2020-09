Schuttevaer Premium Broers Groenendijk stoppen met vissen Facebook

OUDDORP 18 september 2020, 20:00

George Groenendijk (58) en broer Gert (56) uit Ouddorp, hebben hun kotter GO-9 Onderneming verkocht. Nieuwe eigenaar is Ocean Fish Ltd. in Cornwall.

1 / 1 De Goereese bokker GO-9 Onderneming is verkocht naar Engeland. (Foto Bram Pronk) De Goereese bokker GO-9 Onderneming is verkocht naar Engeland. (Foto Bram Pronk)