Raamsdonksveer 17 september 2020, 19:00

Twitter

Email Raamsdonksveer 17 september 2020, 19:00

Axxaz en Exho gaan samen Filipijnen op binnenvaartschepen plaatsen. Axxaz Marine is als uitzendbureau gespecialiseerd in het bemiddelen van Filipijnse matrozen en stuurlieden in de binnenvaart en Exho is specialist op het gebied van ship- en crewmanagement. Beide bedrijven zijn bovendien grote spelers in het opleiden van binnenvaartpersoneel.

1 / 1 Huub van Exel van EXHO enArie Arensman van AXXAZ. (Eigen foto) Huub van Exel van EXHO enArie Arensman van AXXAZ. (Eigen foto)