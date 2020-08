Schuttevaer Premium Boeken van stapel: Memoires van een zeilvaart-zeeman Facebook

GRONINGEN 18 augustus 2020, 10:00

Douwe Keizer is een liefhebber en zo van lieverlee expert geworden op het gebied van de Atlantische zeilvaart in het laatste kwart van de 19de eeuw. Of beter gezegd, de nadagen van de grote zeilvaart, met zijn snelle theeklippers en viermastbarken. Hij heeft er alles over gelezen en al eerder over gepubliceerd. Nu heeft hij zijn kennis ondergebracht in een roman: Zeeën van Tijd.