'Stuw bij Grave kan binnen week gemaakt zijn' (video)

‘De stuw bij Grave had binnen een week gemaakt kunnen zijn. Dat er nog geen oplossing is, is onbegrijpelijk.' Directeur/schipper Martin Seine van de schipperscoöperatie PTC, waarbij 50 schippers zijn aangesloten, sprak zondag 8 januari in het Omroep Brabant tv-programma KRAAK zijn onbegrip uit over het ontbreken van een rampenplan.

PTC-directeur Martin Seine vindt het vreemd dat Rijkswaterstaat geen rampenplan heeft. (Screendump Omroep Brabant) Meer over Havens en vaarwegen

Donderdag 29 december voer de tanker Maria Valentine tegen de stuw bij Grave. Inmiddels zijn we tien dagen verder en is het Maaspand boven Grave leeggestroomd. ‘Dat er geen calamiteitenplan is, verbaast me enorm', zegt Seine in KRAAK. ‘Een ongeluk als dit is misschien niet te voorzien, maar er kan altijd een stuw kapot gaan. Wat doen we dan? Kennelijk weet Rijkswaterstaat het ook niet.'

Bezuinigingen

Seine wijt het aan de bezuinigingen waarmee Rijkswaterstaat de afgelopen jaren te maken had. ‘Als je een rampenplan hebt, moet je bij voorbeeld noodmateriaal op voorraad hebben liggen. Dat kost allemaal geld. Je kunt vijf of tien jaar bezuinigen zonder dat je gevolgen merkt. Maar op een gegeven moment heb je te maken met calamiteiten waar je kennelijk niet op voorbereid bent.' Seine was afgelopen donderdag bij het bestuurlijk overleg en de persconferentie die Rijkswaterstaat gaf.

‘Toen werd duidelijk dat Rijkswaterstaat het ook niet wist. Voor mijn gevoel werd aan de zaal gevraagd of zij een oplossing had voor het probleem.' Dat had Seine. Hij nam contact op met een waterbouwkundig bedrijf dat de klus in een week kan klaren. Afgelopen vrijdag heeft hij Rijkswaterstaat daarvan op de hoogte gebracht. ‘Het is van de gekke dat ik daar nog geen reactie op heb gekregen. Materiaal, kennis en kunde, het is allemaal gewoon voorhanden.'

Seine breekt er zijn hoofd over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. ‘Ik durf wel te zeggen dat het een goed gekwalificeerde kapitein niet had kunnen overkomen', zegt hij. ‘In 50 jaar heb ik zoiets nooit meegemaakt.'

Schade

De leden van de coöperatie PTC lijden 100.000 euro schade per week omdat ze via België moeten omvaren en 24 uur langer onderweg zijn. Of het mogelijk en zinvol is juridische stappen te ondernemen, wordt nu onderzocht. Komende dinsdag presenteert Rijkswaterstaat een tijdelijke noodoplossing.

bron: Omroep Brabant, tekst Christel van Bebber