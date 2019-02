Schuttevaer Premium Pulsvissers woest, helft krijgt twee jaar uitstel Facebook

Twitter

Email STRAATSBURG 14 februari 2019, 00:00

De helft van de huidige pulsvloot (42 viskotters) mag nog tot 1 juli 2021 blijven vissen met ontheffing. Daarnaast mag nog steeds een aantal kotters verder vissen voor wetenschappelijk onderzoek op puls (zes schepen per onderzoeksproject). Dat was woensdagavond 13 februari in Straatsburg de uitkomst van de ‘Triloog’ over de pulsvisserij.