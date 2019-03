Schuttevaer Premium CLINSH zoekt nieuwe ‘koplopers’ voor proef duurzame binnenvaart Facebook

Brussel 13 maart 2019, 12:00

De projectpartners van CLean INland SHipping (CLINSH) zijn op zoek naar binnenvaartschippers of reders die willen investeren in verduurzaming van hun schip of vloot. De derde Europese aanbesteding voor de praktijkproef van dit project, gericht op duurzaam vervoer over water, loopt van 13 maart tot en met 22 april 2019, 14:00 uur.