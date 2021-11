Als het werkt: Kleuren zien Facebook

ROTTERDAM 21 november 2021, 12:00

Om groene en rode boordlichten goed van elkaar te kunnen onderscheiden, mag een schipper niet kleurenblind zijn. Nu komt totale kleurenblindheid niet vaak voor. Bij totale kleurenblindheid ziet de persoon de omgeving zoals anderen een zwartwit-foto zien, dus alleen in grijstinten. Wat vaker voorkomt is een gedeeltelijke afwijking van het kleuren zien. Een bekende vorm hiervan is deuteranomalie, een aandoening die ook wel ‘groen-zwakte’ wordt genoemd.

1 / 1 Zoals uit deze grafiek blijkt, hebben de drie kegelreceptoren hun maximum gevoeligheid niet middenin de kleuren blauw, groen en rood. Vooral rood zit er flink naast. Zoals uit deze grafiek blijkt, hebben de drie kegelreceptoren hun maximum gevoeligheid niet middenin de kleuren blauw, groen en rood. Vooral rood zit er flink naast.

(Jaap Gestman Gerardts)