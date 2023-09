‘Mijn vraag is: wie is Jezus voor jou?’

Kielzog

Schipper William Stam (39), zijn vrouw Mariënne (33) en hun vier kinderen verbleven deze zomer een maand lang op de Filipijnen. In de reis kwam alles samen; zijn droom om mensen te vertellen over Jezus, zijn vurige wens arme kinderen te helpen via de stichting Pasuk én het samenzijn met zijn gezin. Over hoe de reis tot stand kwam, kan hij urenlang vertellen.