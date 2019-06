‘Breng de Batavia aan Land’ Facebook

Twitter

Email LELYSTAD 29 juni 2019, 17:10

De oude scheepsbouwmeester Willem Vos ontroerde met zijn persoonlijke toespraak: ‘Maak een mooie comfort stoel voor de oude dame, vergeet de stuurlast niet, bescherm haar tegen de regen.’ Willem was samen met wethouder Ed Rentenaar en directeur Jan Vriezen zaterdag 29 juni één van de sprekers tijdens de kick-off van de campagne ‘Breng de Batavia…

1 / 1 Er wordt alles op alles gezet om de Batavia aan land te krijgen. Jan Vriezen: ‘Samen gaat het ons lukken!’ Op de foto: derde van links Jan Vriezen met naast hem wethouder Ed Rentenaar en de oude scheepsbouwmeester Willem Vos. (Foto Batavialand) Er wordt alles op alles gezet om de Batavia aan land te krijgen. Jan Vriezen: ‘Samen gaat het ons lukken!’ Op de foto: derde van links Jan Vriezen met naast hem wethouder Ed Rentenaar en de oude scheepsbouwmeester Willem Vos. (Foto Batavialand)

De oude scheepsbouwmeester Willem Vos ontroerde met zijn persoonlijke toespraak: ‘Maak een mooie comfort stoel voor de oude dame, vergeet de stuurlast niet, bescherm haar tegen de regen.’ Willem was samen met wethouder Ed Rentenaar en directeur Jan Vriezen zaterdag 29 juni één van de sprekers tijdens de kick-off van de campagne ‘Breng de Batavia aan Land’.

‘Rot en schimmel moet een halt worden toegeroepen’

De zon staat hoog aan de hemel, het belooft een warme dag te worden. De familie Vos komt de steiger oplopen en wordt hartelijk begroet door oud-medewerkers die ook aanwezig zijn om de campagne te ondersteunen. Want het gaat niet goed met de Batavia, die met haar 25 jaar een bejaarde dame is.

Halt aan schimmel

Jan Vriezen, directeur van Batavialand, verwoordt het kort en bondig: ‘Rot en schimmel moet een halt worden toegeroepen.’ Het tij kan alleen gekeerd worden door het schip definitief aan land te brengen en haar te beschermen tegen hemelwater. Daarmee wordt voor een duurzame oplossing gekozen en zal de Batavia een toekomst krijgen.

Willem Vos haalt herinneringen op. Het bouwen aan de Batavia was een familiegebeuren. Zijn vrouw Mada, zoon Jan en dochter Heleen zijn samen met hem de uitdaging aangegaan: ‘Als je het even niet meer zag zitten, kon je naar Mada. Ze haalde een glaasje water, gaf een aai over je bol en ging weer door met haar werk. Boodschappen regelen, de boekhouding doen.’ Nu komt de tijd dat Willem de mensen die de Batavia willen redden, aanmoedigt en adviseert. Hij hoopt met heel zijn hart dat het geld bijeen wordt gebracht zodat de Batavia aan land komt.

Sociaal monument

Een miljoen euro is er nodig. Ongeveer drie ton is al binnen, mede dankzij de provincie Flevoland. Ed Rentenaar, wethouder van de gemeente Lelystad, onderschrijft het belang van de Batavia voor Lelystad en de provincie.

Het schip is een sociaal monument: meer dan 1200 mensen hebben eraan meegewerkt. Sinds 1985 hebben meer dan 1000 deelnemers een scholingstraject gevolgd en een vak geleerd. Vele vrijwilligers uit stad en regio werken mee aan de instandhouding van het schip. Ed Rentenaar: ‘De Batavia op het land zal een geweldige landmark zijn met een grote aantrekkingskracht voor dit hele gebied, dat met de naam Bataviakwartier vernoemd is naar het schip.’

Twee kanonschoten en een lied van het Shantykoor ‘Kantje boord’ geven het startsein voor de campagne. Eind 2019 hoopt Batavialand het beoogde bedrag binnen te hebben. Particulieren, fondsen en bedrijfsleven worden actief benaderd. (DvdM)